El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los habitantes de Ribadumia pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 16 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados por la tarde y la noche. Esta variación es típica de la transición entre la primavera y el verano, ofreciendo un tiempo agradable y templado.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que alcance niveles del 75% en la mañana, aumentando hasta un 86% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir más tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un complemento perfecto para disfrutar de un paseo por los alrededores o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:09, brindando a los ribadumenses la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:54, lo que permitirá que la luz del día se extienda durante varias horas, ideal para actividades vespertinas.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado, temperaturas moderadas y un viento suave promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.