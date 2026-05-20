El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se espera en Redondela un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, a medida que avance la jornada, el ambiente se tornará más seco y confortable. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado sin interrupciones. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que es favorable para quienes tienen planes de jardinería o actividades en parques.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y condiciones de viento suaves. La combinación de estos factores hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:08 y poniéndose a las 21:54, hay muchas horas de luz para aprovechar al máximo este espléndido día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.