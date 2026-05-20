El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Redondela se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente nuboso. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes cubran gran parte del cielo, lo que podría dar lugar a un ambiente algo gris, aunque sin precipitaciones significativas. Las condiciones de humedad serán notables, con niveles que alcanzarán hasta el 90% en las horas más avanzadas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a medida que avance el día. Por la tarde, se espera que el termómetro marque alrededor de 16 grados, y al caer la noche, la temperatura podría bajar a los 14 grados. Esta variación térmica es típica de la transición entre la primavera y el verano, donde las noches suelen ser frescas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección suroeste, con velocidades que alcanzarán los 7 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo a 5 km/h por la tarde. Hacia la noche, el viento se tornará más suave, con velocidades de 2 km/h desde el sureste. Estas condiciones de viento son ideales para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes puede hacer que algunos prefieran buscar refugio en espacios cerrados.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias para el día de hoy. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas descienden.

El amanecer se producirá a las 07:09 y el ocaso será a las 21:53, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades. En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.