El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales, donde se alcanzarán temperaturas más agradables, alrededor de los 24 a 25 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, aunque sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que será un día seco y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54-56% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento del suroeste también podría contribuir a la dispersión de las nubes, permitiendo que el sol brille con más fuerza en algunos momentos.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:54, lo que nos brinda un amplio margen de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 14 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.