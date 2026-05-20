El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo con predominancia de nubes altas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre de manera suave, creando un ambiente luminoso pero sin el calor intenso que podría acompañar a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , siendo la más alta en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que se espera del suroeste, con velocidades que rondarán entre los 2 y 9 km/h, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante a los habitantes y visitantes de la ciudad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro histórico, visitar los parques o simplemente disfrutar de una comida en una terraza. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que planean realizar actividades deportivas o eventos al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el día se desarrollará sin contratiempos meteorológicos. Los cielos poco nubosos que se prevén para la tarde permitirán que los residentes y turistas disfruten de un hermoso ocaso, que se espera que ocurra a las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día agradable, con temperaturas moderadas, alta humedad y un cielo mayormente nublado. La combinación de estos factores climáticos sugiere que será un día perfecto para explorar la ciudad, disfrutar de la gastronomía local y aprovechar al máximo las horas de luz. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que esta hermosa ciudad gallega tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.