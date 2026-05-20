El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una transición hacia cielos más despejados a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará muy nuboso, con una predominancia de nubes cubiertas que podrían generar una sensación de pesadez en el ambiente. A partir de la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ligero descenso en comparación con días anteriores. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados en las horas de mayor calor, mientras que las mínimas rondarán los 10 grados en la madrugada. Este rango térmico sugiere un día cálido, pero con la posibilidad de que las temperaturas se sientan más frescas debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 47% hacia la tarde.

La humedad será un factor notable, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la disminución de la humedad relativa contribuirá a un ambiente más agradable.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento suave será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El amanecer se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:55, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.