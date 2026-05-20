El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, en Pontecesures se prevé un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , siendo la más alta esperada en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor notable, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando niveles del 88% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de lluvias que puedan interrumpir los planes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se anticipa una brisa suave de 10 km/h, que se intensificará ligeramente a 23 km/h en las horas centrales. Hacia la tarde, el viento disminuirá a 14 km/h y, finalmente, se calmará a 7 km/h por la noche. Esta variabilidad en la velocidad del viento puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan.

El orto se producirá a las 07:08, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 21:54, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines, ya que las condiciones climáticas son favorables.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y una brisa suave hará que el tiempo sea cómodo, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.