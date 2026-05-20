El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una visibilidad limitada debido a la bruma y la niebla que se presentarán en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a la 1 de la madrugada y baje a 11 grados a las 2 y 3 de la madrugada. A partir de las 4 de la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, manteniéndose así hasta las 5 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 2 de la tarde y llegando a un máximo de 27 grados a las 5 de la tarde. A medida que el día avanza, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que el sol brille con más fuerza. Sin embargo, se mantendrán algunas nubes altas que podrían atenuar la luz solar en ciertos momentos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Ponteareas disfruten de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables por la tarde, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.