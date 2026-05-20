El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Ponteareas se presenta con un tiempo variado que invita a disfrutar del aire libre, aunque con algunas consideraciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará con nubes altas, lo que podría dar un toque de suavidad a la luz solar. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas agradables.

La temperatura máxima para hoy se prevé en torno a los 18 grados , alcanzándose durante la tarde. Sin embargo, conforme se acerque la noche, se espera un descenso en la temperatura, que podría llegar a los 14 grados . Este cambio térmico es típico en esta época del año, donde las diferencias entre el día y la noche son más marcadas.

En cuanto a la humedad relativa, los niveles serán bastante altos, comenzando en un 71% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante el día, así que es recomendable llevar ropa ligera pero también considerar una chaqueta para la tarde-noche.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al exterior.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del suroeste con una velocidad de 7 km/h, que podría aumentar ligeramente a 14 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará a una dirección del sureste, con una velocidad más moderada de 5 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y la presencia de una brisa suave hacen de este un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar preparado para el descenso de temperatura al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.