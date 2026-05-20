El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo que, aunque inicialmente presentará bruma, dará paso a un panorama mayormente cubierto durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a despejarse, permitiendo que el sol brille con más fuerza hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 50-60% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante será ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que augura un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento suave. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por el campo o simplemente relajándose en un parque. Con el cielo despejándose y el calor en aumento, los habitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este hermoso día de mayo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.