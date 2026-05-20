El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, con una descripción que indica una cobertura significativa de nubes. A medida que avance el día, se espera que esta nubosidad se intensifique, dando paso a un cielo cubierto en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 15 grados, descendiendo a 14 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 12 grados en las horas de la noche. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día no será caluroso, se mantendrá en un rango agradable para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posible bruma que podría aparecer en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles altos, especialmente en la tarde y la noche, con un 85% en la primera parte del día y un 100% hacia el final. Esta alta humedad puede contribuir a la sensación de frescura y, en combinación con la nubosidad, podría generar un ambiente algo pesado, especialmente para quienes son sensibles a estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los datos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se anticipan sorpresas en forma de lluvia. Sin embargo, la bruma que se espera en las horas de la tarde podría limitar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes se desplacen en vehículos.

El viento será otro aspecto a considerar. Se registrarán vientos de dirección oeste con una velocidad de 6 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo a 4 km/h desde el suroeste en la tarde y el sur en la noche. Estas condiciones de viento son relativamente suaves, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo, aunque la bruma podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y alta humedad, pero sin precipitaciones. Los habitantes deben estar preparados para la bruma en las horas de la tarde y la noche, lo que podría afectar la visibilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.