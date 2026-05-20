El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente en las horas centrales, donde las temperaturas alcanzarán su punto máximo. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a primera hora y se elevará gradualmente, alcanzando los 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave y constante será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o deportes en el parque.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y participar en actividades comunitarias.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:54, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 17 grados en la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas suaves hará que la noche sea ideal para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, Poio disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.