El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará en las horas centrales de la jornada, mientras que por la mañana y al caer la tarde, se sentirán temperaturas más frescas. Es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para aquellos que planean estar fuera durante las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer. Por lo tanto, es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 9 km/h durante la mañana, disminuyendo a 6 km/h por la tarde y finalmente a 2 km/h al caer la noche. Esta brisa suave será agradable y contribuirá a que la sensación de calor no sea abrumadora, permitiendo disfrutar de un día cómodo en el exterior.

El orto se producirá a las 07:09, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:53, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, ausencia de precipitaciones y un viento suave, los habitantes de la localidad tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este día primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.