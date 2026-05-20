El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la visibilidad mejorará y las nubes altas comenzarán a aparecer, aunque no se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día.

La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que pasará del 100% en las primeras horas a un 36% en la tarde, lo que sugiere un ambiente más seco y cálido. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al suroeste, aumentando su intensidad. En la tarde, se prevén ráfagas de viento que alcanzarán hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos. La visibilidad será buena, especialmente después de la bruma matutina, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que puede ser un factor refrescante en las horas más cálidas. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, hacer senderismo o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.