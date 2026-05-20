El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un ambiente mayormente nuboso, con una transición hacia condiciones más cubiertas a medida que avanza la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo nuboso, con una descripción que sugiere una cobertura significativa de nubes, lo que podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará en las horas centrales de la tarde, alcanzando los 16 grados, mientras que las temperaturas mínimas se darán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frías.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde y noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. La alta humedad también puede contribuir a la formación de bruma y niebla, fenómenos que se prevén para las horas de la tarde y la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en áreas rurales.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, la combinación de nubosidad y alta humedad podría generar un ambiente algo pesado, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento será moderado, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h desde el noroeste en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque su dirección y velocidad variarán a lo largo del día. En las horas de la mañana, se prevé que el viento sea más suave, con ráfagas que no superarán los 7 km/h.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de las actividades al aire libre, pero estar preparados para la posibilidad de bruma y niebla en las horas de la tarde y noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.