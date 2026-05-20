El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas en Oia se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9°C por la mañana y alcanzando un máximo de 16°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la presencia de nubes que pueden generar una sensación de frescor.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 60% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 20 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento moderado puede ser refrescante, pero no se espera que cause inconvenientes significativos.

La salida del sol está programada para las 07:10, mientras que el ocaso se producirá a las 21:54, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, lo que podría ofrecer momentos agradables para quienes busquen disfrutar del aire libre.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre con una chaqueta ligera a mano debido a la brisa y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.