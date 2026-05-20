El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera que la cobertura de nubes sea significativa, con descripciones que indican un estado de cielo cubierto durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, es probable que se mantenga esta tendencia, aunque se prevé que haya momentos de poco nuboso hacia el final del día.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ligero descenso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados alrededor del mediodía, mientras que por la tarde se espera que baje a 12 grados. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 85% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que es importante estar preparado para un ambiente algo húmedo y fresco.

En cuanto a las precipitaciones, los pronósticos indican que no se esperan lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán secas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir y disfrutar de la belleza natural de Oia.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 15 km/h en momentos puntuales. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y alta humedad, pero sin precipitaciones. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el tiempo fresco y húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.