El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 61% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen O Rosal hasta el ocaso, que se producirá a las 21:53. Este será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o de un paseo nocturno, ya que las temperaturas se mantendrán agradables incluso después de la puesta del sol.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente propicio para el esparcimiento y la convivencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.