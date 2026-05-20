El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperatura sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y aumentando hasta un 93% hacia la noche. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más calurosas. Por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa suave proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una atmósfera tranquila y apacible.

El amanecer se producirá a las 07:11, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por la tarde, el ocaso se espera a las 21:52, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural de O Rosal.

En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.