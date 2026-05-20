El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero se espera un aumento significativo en la temperatura a medida que el sol se eleva, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, cerca del 100%, pero que irá bajando a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 50% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, rondando los 13 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente favorable.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.