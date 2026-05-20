El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol intercalados con la presencia de nubes.

Las temperaturas en O Porriño oscilarán entre los 14 y 17 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 17 grados, que descenderá a 15 grados hacia el mediodía y alcanzará un mínimo de 14 grados por la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta un 95% hacia el final del día. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar preparado para un ambiente algo más húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no se esperan interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se sienta más agradable, permitiendo disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del suroeste con una velocidad de 7 km/h, que se irá reduciendo a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, con velocidades de 2 km/h, lo que generará una sensación de calma en el ambiente. Por la noche, el viento se mantendrá ligero, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de nubes altas y poco nuboso, junto con la brisa suave, hará que el tiempo sea perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en esta localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.