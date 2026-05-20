El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 61% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 19 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será especialmente agradable para quienes se encuentren en la playa o realizando actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una excelente noticia para los residentes y turistas que planean disfrutar de las playas de O Grove, así como para aquellos que desean explorar la belleza natural de la zona. La ausencia de lluvia también permitirá que los eventos al aire libre programados para hoy se desarrollen sin contratiempos.

La visibilidad será buena, aunque se prevé que haya momentos de bruma ligera en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, esta bruma se disipará rápidamente, dando paso a un día soleado y luminoso.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, brisa suave y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.