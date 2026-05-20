El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un panorama meteorológico variado que promete influir en las actividades al aire libre de sus habitantes y visitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que puede dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso durante la tarde, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que oscilen entre los 15 y 16 grados . Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades en la naturaleza, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la tarde y al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 82% al 90% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias para hoy, ya que los datos indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se esperan chubascos que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h durante la mañana, aumentando a 14 km/h por la tarde. Este viento suave puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que podría generar una brisa refrescante en la costa.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de la alta humedad y el viento suave hará que la jornada sea cómoda para aquellos que decidan salir a explorar la belleza natural de la región. Es un día propicio para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o realizar actividades recreativas en la playa, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.