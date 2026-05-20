El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Nigrán se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Durante la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 12 grados a media tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 86% a primera hora de la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por los senderos naturales de la zona.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:54, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los amantes de la naturaleza.
En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de las bellezas naturales de la región y aprovechar al máximo el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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