El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Nigrán se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Durante la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 14 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 86% a primera hora de la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por los senderos naturales de la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:54, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los amantes de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de las bellezas naturales de la región y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.