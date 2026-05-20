El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente poco nuboso. Esto permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 16 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando los 15 grados a media mañana y subiendo ligeramente hasta los 16 grados en las horas centrales del día. Esta variación térmica es típica de la primavera, donde las mañanas pueden ser frescas, pero el sol calienta rápidamente el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades de hasta 10 km/h, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin temor a sorpresas meteorológicas. Este clima seco y soleado es perfecto para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza, donde se puede disfrutar de la belleza del entorno sin la preocupación de mojarse.

El viento, que soplará desde el oeste, tendrá una velocidad moderada de 10 km/h, disminuyendo a 6 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será especialmente agradable, contribuyendo a un ambiente primaveral ideal para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes o simplemente relajarse en los parques.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se presenta como una jornada primaveral con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando al máximo el esplendor de la primavera en esta hermosa localidad gallega.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.