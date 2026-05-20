El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Mos se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas, y luego subiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 96% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 57% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se sentirá más cálida y cómoda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, se recomienda a los que planean estar al aire libre que se preparen para un ligero aumento en la sensación térmica debido a la combinación de viento y sol.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:53 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a caminar o simplemente disfrutar del aire fresco.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy promete ser mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.