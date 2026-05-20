El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la nubosidad disminuirá, dando paso a un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un atardecer despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 16 grados, mientras que por la tarde y al caer la noche, se espera que descienda a 13 grados. Esta variación térmica es típica de la transición entre la primavera y el verano, lo que hace que el tiempo sea bastante agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles sean altos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, alcanzando hasta un 99% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de la jornada. Por lo tanto, los habitantes de Mos pueden estar tranquilos, ya que no se esperan sorpresas en forma de lluvias.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente en las horas más cálidas.

Los momentos ideales para disfrutar del aire libre serán durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables y la nubosidad no sea tan densa. Las actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, son altamente recomendables, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin lluvias.

El orto se producirá a las 07:09, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:52, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, hoy en Mos será un día propicio para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.