El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la nubosidad disminuirá, dando paso a un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un atardecer despejado.
Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 16 grados, mientras que por la tarde y al caer la noche, se espera que descienda a 13 grados. Esta variación térmica es típica de la transición entre la primavera y el verano, lo que hace que el tiempo sea bastante agradable para actividades al aire libre.
En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles sean altos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, alcanzando hasta un 99% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de la jornada. Por lo tanto, los habitantes de Mos pueden estar tranquilos, ya que no se esperan sorpresas en forma de lluvias.
El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 5 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente en las horas más cálidas.
Los momentos ideales para disfrutar del aire libre serán durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables y la nubosidad no sea tan densa. Las actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, son altamente recomendables, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin lluvias.
El orto se producirá a las 07:09, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:52, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, hoy en Mos será un día propicio para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas
- Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona
- El Gobierno cederá capacidad pesquera a los jóvenes que quieran dar de alta un barco para emprender en el mar
- CC OO y UGT ratifican el preacuerdo del metal de Pontevedra en sus asambleas