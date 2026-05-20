El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se irá despejando, alcanzando temperaturas máximas de hasta 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los residentes de Moraña pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al oeste, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a moderar las temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas.
Los periodos de mayor claridad se esperan entre las 10:00 y las 21:00, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de la luz solar. El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:55, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día.
En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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