El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se irá despejando, alcanzando temperaturas máximas de hasta 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los residentes de Moraña pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al oeste, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a moderar las temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas.

Los periodos de mayor claridad se esperan entre las 10:00 y las 21:00, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de la luz solar. El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:55, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.