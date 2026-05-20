El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, en Moraña se espera un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los habitantes pueden planificar sus actividades sin temor a sorpresas climáticas.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ligero descenso a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que descienda a 13 grados. Este rango de temperaturas es bastante agradable, ideal para disfrutar de un paseo al atardecer, que se producirá a las 21:54. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 14 grados, lo que podría hacer recomendable llevar una chaqueta ligera.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles altos, comenzando en un 77% por la mañana y aumentando hasta un 93% durante la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos del suroeste a 10 km/h, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio agradable.

Los vientos serán moderados, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa, aunque no muy intensa, será suficiente para refrescar el ambiente y hacer que la temperatura se sienta más llevadera. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, soplando del sureste a una velocidad más suave de 3 km/h hacia la noche.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y una brisa suave hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, desde paseos hasta reuniones familiares. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día primaveral, disfrutando de la belleza del entorno natural sin preocuparse por las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.