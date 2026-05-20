El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una transición hacia condiciones más despejadas a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado por una disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 36% en las horas centrales del día. Esto permitirá que los habitantes de Mondariz disfruten de un tiempo más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para la posibilidad de niebla en las primeras horas, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas de mayor altitud.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h, predominando de dirección sureste y noreste. Este viento puede proporcionar un alivio del calor en las horas más cálidas del día, aunque es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alrededor de 10 grados . La humedad aumentará nuevamente, pero se mantendrá en niveles manejables. La puesta de sol se producirá a las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar en un ambiente más despejado.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto al inicio, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.