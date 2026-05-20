El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados . En la mañana, se anticipa que la temperatura alcance los 17 grados, descendiendo a 15 grados hacia el mediodía y llegando a un mínimo de 14 grados por la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el descenso de temperatura en las horas vespertinas.

La humedad relativa será un factor notable a lo largo del día, comenzando en un 69% en la mañana y aumentando considerablemente hasta alcanzar un 98% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda a los habitantes de Mondariz vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo a 3 km/h desde el noroeste por la tarde y finalmente a 2 km/h desde el este en la noche. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente nublado con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento suave contribuirán a un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variación de la temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.