El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 95%, pero disminuirá gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 52% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero el calor se hará más evidente a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, se recomienda precaución a quienes realicen actividades en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más intenso en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pasear por la costa o participar en actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy promete ser mayormente soleado y cálido, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa, en el monte o simplemente paseando por el pueblo. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, los habitantes de Moaña tienen motivos para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.