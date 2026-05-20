El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo con predominancia de nubes altas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre de manera suave, creando un ambiente luminoso pero sin el calor intenso que a veces acompaña a los días soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , siendo la más cálida en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Moaña que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad moderada. Durante la mañana, la velocidad del viento alcanzará los 10 km/h, aumentando ligeramente a 15 km/h en las horas centrales del día, y disminuyendo a 5 km/h hacia la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en la costa, donde los visitantes podrán disfrutar de un agradable paseo junto al mar.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la belleza natural de la región. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente nublado y sin riesgo de lluvias, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral. Se recomienda llevar ropa ligera y cómoda, así como protección solar, ya que la radiación UV puede ser intensa a pesar de la presencia de nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.