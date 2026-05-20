El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante las primeras horas, pero comenzando a ascender a medida que avanza la jornada.

A media mañana, se prevé que la temperatura alcance los 15 grados, y para el mediodía, se espera un aumento notable, llegando a los 19 grados. En la tarde, el termómetro podría alcanzar los 22 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 a 6 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Meis pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:08 y el ocaso a las 21:55, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Meis hoy será mayormente despejado, cálido y sin lluvias, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.