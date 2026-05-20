El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, en Meis, se prevé un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se esperan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 16 grados . En la mañana, se anticipa que la temperatura alcance los 16 grados, descendiendo a 15 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 14 grados hacia la noche. Este rango de temperaturas es bastante agradable para actividades al aire libre, permitiendo a los habitantes de Meis disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en sus jardines.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, con niveles que comenzarán en un 74% por la mañana y aumentarán hasta un 88% hacia la noche. Aunque la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, las temperaturas moderadas ayudarán a que la sensación térmica sea confortable durante la mayor parte del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 11 km/h en las horas de la tarde, disminuyendo a 7 km/h por la noche. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más ligero, lo que permitirá que la atmósfera se mantenga tranquila y apacible.

El orto se producirá a las 07:08, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:54, lo que significa que los días se están alargando y las horas de luz son cada vez más abundantes. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la luz del día se extenderá hasta bien entrada la noche.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes pueden aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones son propicias para diversas actividades.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.