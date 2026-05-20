El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 11 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, con mínimas de 11 grados, mientras que por la tarde se prevé un ligero aumento que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 58% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Meaño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 21:55 horas. Este será un buen momento para disfrutar de una puesta de sol tranquila y contemplativa.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.