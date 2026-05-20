El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto por estas nubes, lo que podría dar un aspecto grisáceo al entorno, aunque sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y aumentando hasta un 91% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Meaño vestirse en consecuencia, optando por prendas que ofrezcan comodidad ante el fresco ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, ya que los datos indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin temor a que se presenten chubascos inesperados. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El viento también jugará un papel en la sensación térmica del día. Se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 14 km/h en momentos puntuales. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con ráfagas que alcanzarán los 5 km/h. Este ligero viento puede ofrecer un alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

Los momentos más destacados del día incluirán el orto solar a las 07:09 y el ocaso a las 21:54, lo que brindará a los habitantes de Meaño la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, por lo que se sugiere tener a mano una chaqueta o abrigo ligero para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como un día fresco y nublado, ideal para actividades tranquilas y disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y la ligera brisa que caracterizarán la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.