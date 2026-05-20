El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de claros, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C por la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando el 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calidez, especialmente durante las horas más soleadas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que aportará una ligera brisa que será refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo continúe despejándose, especialmente hacia la noche. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 15°C, lo que hará que la velada sea fresca y agradable.
En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta como un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente relajarse en los parques locales. La combinación de temperaturas moderadas y la ausencia de precipitaciones promete un día placentero para todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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