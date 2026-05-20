El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 17 grados, y a medida que avance el día, se espera un ligero descenso. A las primeras horas, la humedad relativa se situará en un 80%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor calidez, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Marín. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del oeste, con una velocidad de 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Esta brisa ligera contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:09, brindando a los marineros y a los amantes del amanecer la oportunidad de disfrutar de un espectáculo natural. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:53, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna, perfectas para actividades vespertinas.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvias y con una brisa suave que hará que el tiempo sea aún más placentero. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.