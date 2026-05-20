El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Lalín se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas vayan ganando protagonismo, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

La temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 16 grados al caer el sol, que se producirá a las 21:53 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 90% y el 93%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos en la tarde, alrededor del 52%. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 20 km/h, principalmente del sur y suroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves por la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar del entorno. Con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables, es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La ausencia de lluvia y el aumento de la temperatura permitirán que los habitantes de Lalín aprovechen al máximo el día.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta favorable, con cielos poco nubosos, temperaturas cálidas y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.