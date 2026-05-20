El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El 19 de mayo de 2026, Lalín se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los habitantes podrán observar un manto de nubes que, aunque no amenazan con precipitaciones, aportan un aspecto grisáceo al paisaje. A medida que avance la jornada, estas nubes altas persistirán, pero no se esperan cambios significativos en la cobertura del cielo.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados centígrados durante la tarde, pero se espera que baje a 11 grados hacia la noche. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se tiene previsto salir por la tarde o la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 81% por la mañana y aumentando hasta un 96% hacia la noche. Esta elevada humedad puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y puede influir en la percepción de la temperatura, haciéndola parecer más fría de lo que realmente es. Los residentes deben estar preparados para un día en el que la sensación de frescura será predominante.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora. Durante las horas de mayor actividad, el viento alcanzará su máxima velocidad de 12 km/h, lo que puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. Este viento suave será un acompañante constante a lo largo del día, pero no se espera que cause molestias significativas.

En términos de precipitaciones, la predicción es clara: no se anticipan lluvias en Lalín durante este día. Con un 0% de probabilidad de precipitación, los habitantes pueden planificar sus actividades sin temor a que el tiempo les sorprenda con aguaceros inesperados. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco, aunque fresco.

En resumen, el 19 de mayo en Lalín se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y una alta humedad, con un viento suave que acompañará a los residentes a lo largo del día. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco ante el descenso de las temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.