El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados durante las primeras horas, proporcionando un inicio fresco pero agradable para los isleños.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 57% durante la tarde, contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en el mar. Sin embargo, en general, el viento no será un inconveniente significativo, permitiendo disfrutar de un ambiente agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan los planes de los habitantes y visitantes de la isla. La visibilidad será buena, aunque se registrarán momentos de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas costeras, que se disipará rápidamente con la llegada del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:56. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un ambiente fresco y agradable.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.