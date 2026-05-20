El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes dominen el cielo, con periodos de nubosidad que podrían variar entre cubierto y nuboso. Las nubes altas también estarán presentes, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas se mantendrán agradables, con un máximo de 16 grados en las horas centrales de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 15 grados hacia la tarde. Este clima templado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la frescura que se sentirá en las horas más tardías.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y aumentando hasta un 89% hacia la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar preparado para un ambiente algo más húmedo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 17 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en la costa, ideal para quienes disfrutan de paseos junto al mar. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la navegación o actividades en la playa.

El orto se producirá a las 07:09, brindando una hermosa luz matutina que iluminará el paisaje isleño, mientras que el ocaso se espera para las 21:55, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de la belleza de A Illa de Arousa, ya sea explorando sus rincones naturales o disfrutando de la gastronomía local en sus restaurantes.

En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la isla, con un tiempo templado, cielos nublados y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre y para apreciar la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.