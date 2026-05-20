El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable y cálido. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta los 16 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto generará una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad costera.

El orto se producirá a las 07:10, permitiendo que la luz del día se instale rápidamente, mientras que el ocaso será a las 21:54, brindando largas horas de luz para disfrutar de la tarde y la noche. En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda se presenta como una oportunidad ideal para salir y disfrutar del entorno, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.