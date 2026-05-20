El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Guarda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un panorama meteorológico variado que invita a disfrutar del aire libre, aunque con algunas consideraciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, con una predominancia de nubes que podrían oscurecer el sol en ciertos momentos. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, proporcionando un aspecto más ligero y menos denso a la atmósfera.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un tiempo templado y agradable. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 21 horas, coincidiendo con el periodo más cálido del día. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas tienden a descender.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando un 85% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es mínima, con un 5% de probabilidad de precipitación en general. Esto significa que, en principio, no se esperan lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre.
El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente a 15 km/h en momentos puntuales. Este viento suave puede ofrecer un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias. En la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo una velocidad moderada que contribuirá a la sensación de frescura.
En resumen, el día en A Guarda se perfila como uno de esos días primaverales ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente nublado y temperaturas agradables. Aunque la humedad puede ser un factor a considerar, la ausencia de precipitaciones y el viento suave permitirán disfrutar de un día placentero. La salida del sol se producirá a las 07:11 y el ocaso será a las 21:53, ofreciendo largas horas de luz para aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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