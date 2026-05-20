El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados entre las 02:00 y las 07:00, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 10 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 12 grados a las 09:00. Durante la mañana, se espera que el cielo continúe con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto se traduce en un tiempo seco y propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades diarias.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h, lo que aportará una sensación de frescura sin ser incómodo. A medida que el día avanza, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00, con 21 grados, y se mantendrá en este rango hasta las 16:00. La tarde se presentará despejada, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un sol radiante.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 86% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 67% hacia las 16:00. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad será moderada, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 20:00 y bajando a 15 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:54.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.