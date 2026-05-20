El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente tranquilo, con condiciones que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre de manera suave, creando un ambiente agradable. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que favorecerá la visibilidad y la calidez del sol.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 13 y 16 grados . La temperatura más alta se alcanzará alrededor del mediodía, ofreciendo un respiro cálido en comparación con las frescas mañanas y noches. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén extremos que puedan incomodar a los habitantes o visitantes de la localidad.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 90% en las horas más frescas de la mañana y la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se espera que afecte significativamente la comodidad general.

La previsión de precipitaciones es favorable, ya que no se anticipa lluvia a lo largo del día. Los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades familiares, paseos o eventos al aire libre.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h, disminuyendo a 6 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa ligera será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar, sin llegar a ser incómoda.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo. Los habitantes pueden planificar actividades al aire libre con total tranquilidad, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.