El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, se espera que la bruma se mantenga hasta aproximadamente las 8:00 a.m., cuando las nubes altas comenzarán a aparecer. La temperatura irá en aumento, alcanzando los 11 grados a las 9:00 a.m. y subiendo gradualmente hasta los 14 grados a las 10:00 a.m. La humedad comenzará a disminuir, bajando al 87% a las 9:00 a.m. y al 74% a las 10:00 a.m., lo que permitirá que el día se sienta más fresco y agradable.
Durante la tarde, el tiempo se tornará más despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 23 grados a las 4:00 p.m. y 5:00 p.m. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado hasta el ocaso, que ocurrirá a las 9:54 p.m. La humedad relativa seguirá disminuyendo, situándose en torno al 61% a las 8:00 p.m., lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.
El viento soplará desde el sur y suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 20 km/h. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga agradable.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Forcarei podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.
En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente cubierto por la mañana, que dará paso a un tiempo despejado y cálido por la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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