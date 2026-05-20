El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que permitirá que los residentes disfruten de un día seco a pesar de la falta de sol. La temperatura comenzará a descender a medida que avance la jornada, comenzando en torno a los 13 grados a primera hora de la tarde y bajando a 11 grados hacia la noche.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 89% a las 15:00 horas y subiendo hasta un 100% en las horas nocturnas. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h. A lo largo de la tarde, la racha máxima podría alcanzar los 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Este viento suave, aunque no excesivamente fuerte, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.
El orto se producirá a las 07:07, marcando el inicio de un día que, aunque nublado, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la naturaleza sin la preocupación de la lluvia. El ocaso, por su parte, se dará a las 21:53, lo que permitirá a los forcarenses disfrutar de una larga jornada, aunque la luz del día estará atenuada por las nubes.
En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy se caracteriza por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con un viento suave que puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones frescas y húmedas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.
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