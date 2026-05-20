El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progresa, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en la tarde, especialmente cuando el viento cambie a dirección oeste. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes de A Estrada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 18:00 horas. Durante la noche, se espera que las temperaturas caigan a 17 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

El orto se producirá a las 07:06, y el ocaso será a las 21:54, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en A Estrada, con un tiempo cálido, seco y mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.